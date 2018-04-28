Seda Sayan paylaştı! Hayranları şokta



SHOW TV'de hafta içi her gün program yapan Seda Sayan'dan üzücü haber geldi. Instagram hesabından yaklaşık yarım saat önce fotoğraf paylaşan Seda Sayan, "Apar topar hastanedeyiz" yazdı. Hayranlarını şoke eden o fotoğraf ile ilgili Seda Sayan'dan herhangi bir açıklama gelmedi. İşte o fotoğraf

SEDA SAYAN NEDEN HASTANEDE?

Seda Sayan'ın neden hastanede olduğuyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.