Seda Sayan: Oğulcan kavga nedir bilmez

EMRE Altuğ'un sahne aldığı gecede Seda Sayan, yeni sevgilisi Murat Karabova ile geldi. Gece Sonunda Seda Sayan, mekandan yalnız ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz gece oğlu Oğulcan Engin'in bir kavgaya karıştığı hakkındaki soruları yanıtlayan Sayan, “Oğlumu tanırsınız kavga ile işi olmaz kavga nedir bilmez” şeklinde açıklama yaparken Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hala Soygazi'nin kendisine açtığı mahkeme davası hakkında ise “Bize oğlu diye bildiğimiz kişi programa katıldı da konuştu bunun için DNA testi istendi o kendini belli eder” şeklinde konuştu.