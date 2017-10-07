Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
Çılgın seks turu!
Çılgın seks turu!
‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’
Sevdiğim adamla sevişmek istemiyorum
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken damat pantolonunu indirdi
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken...
banner468

Seda Sayan: Oğulcan kavga nedir bilmez

Kalamata meyhane, önceki akşam Akaretler'de kapılarını açtı. Geceye katılan Seda Sayan ilginç açıklamalarda bulundu

Seda Sayan: Oğulcan kavga nedir bilmez

Kalamata meyhane, önceki akşam Akaretler'de kapılarını açtı. Geceye katılan Seda Sayan ilginç açıklamalarda bulundu

07 Ekim 2017 Cumartesi 23:28
Seda Sayan: Oğulcan kavga nedir bilmez
banner404

EMRE Altuğ'un sahne aldığı gecede Seda Sayan, yeni sevgilisi Murat Karabova ile geldi. Gece Sonunda Seda Sayan, mekandan yalnız ayrılırken kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

seda2

Geçtiğimiz gece oğlu Oğulcan Engin'in bir kavgaya karıştığı hakkındaki soruları yanıtlayan Sayan, “Oğlumu tanırsınız kavga ile işi olmaz kavga nedir bilmez” şeklinde açıklama yaparken Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hala Soygazi'nin kendisine açtığı mahkeme davası hakkında ise “Bize oğlu diye bildiğimiz kişi programa katıldı da konuştu bunun için DNA testi istendi o kendini belli eder” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Seda SayanOğulcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın: Güzel film üstelik Eser de yokmuş!
Demet Akalın: Güzel film üstelik Eser de yokmuş!
İbrahim Tatlıses’ten İbo Show müjdesi
İbrahim Tatlıses’ten İbo Show müjdesi
Onur Saylak’ın yeni aşkı Gözde Yılmaz kimdir?
Onur Saylak’ın yeni aşkı Gözde Yılmaz kimdir?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim