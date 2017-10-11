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Seda Sayan, Kerimcan Durmaz'ı böyle öptü

Galerici sevgilisi Murat Karabova’dan ayrılan Seda Sayan, dün akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Keyfi yerinde olan Seda Sayan, Kerimcan Durmaz'ı yanağına kondurduğu öpücükle adeta mest etti

Seda Sayan, Kerimcan Durmaz'ı böyle öptü

Galerici sevgilisi Murat Karabova’dan ayrılan Seda Sayan, dün akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Keyfi yerinde olan Seda Sayan, Kerimcan Durmaz'ı yanağına kondurduğu öpücükle adeta mest etti

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:14
Seda Sayan, Kerimcan Durmaz'ı böyle öptü
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SEDA Sayan, Nur Yerlitaş, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubu dün akşam felekten bir gece geçirdi. Yakın arkadaşların bir araya gelmesi Seda Sayan'ın ayrılık partisi olarak yorumlandı.
3 AYLIK AŞKI TAKİPÇİ BİTİRDİ
Seda Sayan (55) üç aydır aşk yaşadığı galerici Murat Karabova'dan (46) ayrıldı. Ayrılığa Seda Sayan'a,Instagram'daki bir takipçisinin yazdığı mesaj neden oldu. Mesajda şu yazıyordu: ''Aşık olduğunuz adamın eski eşinin Facebook sayfasına girin. Gerçekleri görürsünüz. Onlar birlikte. Dikkat edin, benden uyarması.''
Seda Sayan takipçinin uyarısı üzerine hemen bir araştırma yaptı. Murat Karabova'yı arayarak ilişkiyi daha fazla devam ettirmek istemediğini söyledi.
ESKİ EŞ DEVREDE
Seda Sayan'ın ayrılık kararı almasına neden olan iddia ise şuydu: Ağır bir grip geçiren Murat Karabova'ya hasta olduğu birkaç gün boyunca eski eşi hemşire Aslı Sarıpınar baktı. Eski çiftin yeniden yakınlaştığı konuşuldu. Murat Karabova ise söylenti üzerine Instagram’da şu açıklamayı yaptı: ''Seda Hanım'dan eski eşim yüzünden ayrılmadım. Seda Sayan yıpratılmasın.''

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Anahtar Kelimeler:
Seda SayanKerimcan DurmazMurat Karabova
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