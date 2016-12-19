Seda Sayan isyan etti!

ÖNCEKİ gün eşofmanları ile Akmerkez'de görüntülenen şarkıcı, Kayseri'de yaşanan terör olaylarına değindi. Sayan, "Allah onların belasını versin. Allah onları kahretsin. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gencecik çocuklar ne diyebilirim ki. Moralim çok bozuk" diye sitem dolu sözler sarf etti.



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