Seda Sayan'ın Demet Akalın'a yaptığı yanlışa, Okan Kurt son noktayı koydu

SEDA Sayan, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etmişti. Demet'in biyografisinin yer aldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince ünlü şarkıcı çok bozulmuştu. Seda ile Demet'in arası açılınca olay Okan Kurt müdahil oldu.
"SEDA ABLAMIN VİDEODAN HABERİ YOKTUR"
Seda Sayan yaptığı hatanın farkına varıp "Videodan haberim yoktu ama ben yine de özür dilerim" dedi. Bunun üzerine Okan Kurt, sosyal medyadan "Seda ablamın kesinlikle haberi yoktur." diyerek annesi gibi gördüğü Seda Sayan'ı affetti. Demet Akalın ise eşinin yazdığı paylaşıp Seda Sayan'ı yeniden takip etmeye başladı.
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