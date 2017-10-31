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Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu

55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi

Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu

55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi

31 Ekim 2017 Salı 11:13
Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu
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YAŞINA rağmen pilatesle formda ve genç kalan ünlü şarkıcı Seda Sayan, spor yaparken sakatlandı. 
"45 GÜN BÖYLE KALACAK" 
Kol kasının 3 yerinde yırtılma olan Seda Sayan, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına "Kolumdaki askı Spor hocam Ebru Özderdündar'ı dinlemeyip yaptığım hareketten... Kas yırtılması 45 gün böyle..." notunu düştü.

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Seda Sayan
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