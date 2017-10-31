Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu

YAŞINA rağmen pilatesle formda ve genç kalan ünlü şarkıcı Seda Sayan, spor yaparken sakatlandı.

"45 GÜN BÖYLE KALACAK"

Kol kasının 3 yerinde yırtılma olan Seda Sayan, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına "Kolumdaki askı Spor hocam Ebru Özderdündar'ı dinlemeyip yaptığım hareketten... Kas yırtılması 45 gün böyle..." notunu düştü.