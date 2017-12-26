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Seda Bakan göz kamaştırdı

Seda Bakan Victoria’s Secret meleğiyle aynı tasarımı giydiği 1969’lar partisinde göz kamaştırdı

Seda Bakan göz kamaştırdı

Seda Bakan Victoria’s Secret meleğiyle aynı tasarımı giydiği 1969’lar partisinde göz kamaştırdı

26 Aralık 2017 Salı 08:52
Seda Bakan göz kamaştırdı
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'ARİFV 216' filminin 1969’lar partisine Raisa&Vanessa imzalı tasarımıyla katılan filmin başrol oyuncusu Seda Bakan güzelliğiyle büyüledi. Tasarım elbiseyi daha önce Victoria’s Secret meleği Romee Strijd giymişti.
 

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Seda Bakan
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