Seda Bakan göz kamaştırdı

'ARİFV 216' filminin 1969’lar partisine Raisa&Vanessa imzalı tasarımıyla katılan filmin başrol oyuncusu Seda Bakan güzelliğiyle büyüledi. Tasarım elbiseyi daha önce Victoria’s Secret meleği Romee Strijd giymişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.