Seçkin Piriler yürek hoplattı...

GERİDE bıraktığımız gün Raisa ve Vanesse Sason kardeşlerin Sultanahmet Four Seasons’ta düzenlenen defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki bir çocuk annesi Seçkin Piriler davet için tercih ettiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Derin dekoltesiyle pek çok davetli arasından sıyrılmayı başaran Piriler, Raisa ve Vanessa kardeşlerin 2018 İlkbahar- Yaz koleksiyonunu tanıttığı davet öncesi muhabirlerin röportaj isteklerini geri çevirdi ve “Sadece moda hakkında konuşurum, özel hayatımla ilgili konuşmam” açıklamasında bulundu. Piriler geride bıraktığımız haftalarda oğlu Hakan’ın doğum gününü kutlamış ve babası Kaan ile bir araya gelmişti.
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