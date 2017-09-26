Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103929
ALTIN
147.321
DOLAR
3.5490
STERLİN
4.7666
EURO
4.1819
27 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Eylül 2017 Yeni Alanya...
27 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
27 Eylül Günlük Burç Yorumu
Uzmanlar açıkladı: İç çamaşırı giymemek yararlı mı zararlı mı?
İç çamaşırı giymemek yararlı mı...
banner468

Seçkin Piriler yürek hoplattı...

Eşi Kaan Tangöze tarafından aldatıldıktan sonra bu evliliği bitiren Seçkin Piriler, katıldığı defile daveti için tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetle yürek hoplattı.

Seçkin Piriler yürek hoplattı...

Eşi Kaan Tangöze tarafından aldatıldıktan sonra bu evliliği bitiren Seçkin Piriler, katıldığı defile daveti için tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetle yürek hoplattı.

26 Eylül 2017 Salı 15:13
Seçkin Piriler yürek hoplattı...
banner404

GERİDE bıraktığımız gün Raisa ve Vanesse Sason kardeşlerin Sultanahmet Four Seasons’ta düzenlenen defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki bir çocuk annesi Seçkin Piriler davet için tercih ettiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. Derin dekoltesiyle pek çok davetli arasından sıyrılmayı başaran Piriler, Raisa ve Vanessa kardeşlerin 2018 İlkbahar- Yaz koleksiyonunu tanıttığı davet öncesi muhabirlerin röportaj isteklerini geri çevirdi ve “Sadece moda hakkında konuşurum, özel hayatımla ilgili konuşmam” açıklamasında bulundu. Piriler geride bıraktığımız haftalarda oğlu Hakan’ın doğum gününü kutlamış ve babası Kaan ile bir araya gelmişti.

seckin-piriler

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Seçkin PirilerDekolteGöğüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Eylül 2017 Çarşamba
Alanya Portakal Magazin Haberleri - 27 Eylül 2017 Çarşamba
Kainat güzeli olacaktı havuza düşüp rezil oldu
Kainat güzeli olacaktı havuza düşüp rezil oldu
Ünlü şarkıcıdan eşine skandal suçlama: Banyoda dadıyla ilişkiye girdi
Ünlü şarkıcıdan eşine skandal suçlama: Banyoda dadıyla ilişkiye girdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim