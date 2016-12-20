Seaside buluşturdu

Oba Mahallesi'nde bulunan Club Olive Garden, önceki akşam keyifli bir etkinliğe sahne oldu. Seaside Emlak tarafından düzenlenen Şeb-i Yelda etkinliğinde bir araya gelen İranlılar, gönüllerince bir gece yaşadılar

İRAN'DA yaklaşık 2000 yıldan fazla zamandır 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece kutlanan ve günlerin kısalmasının son bulduğunun habercisi olan Şeb-i Yelda etkinliği, Alanya'da da kutlandı. Kökenlerini güneş tanrısı Mithra’nın doğumundan alan bu bayramın Romalıları dahi etkilediği, hatta Romalıların Saturnalia ve Sol Invicta şenliklerinde Yelda gecesinden izler taşıdığı da görülür. Bugün İran'da bu geceyi karpuz yiyerek ve aile büyükleri çevresinde toplanıp sohbet ederek geçirmek bir gelenektir. Alanya'da yaşayan İranlılar da Olive'de düzenlenen keyifli gecede bir araya gelerek keyifli bir gece geçirdiler. Gecede sahne alan İzzet Keskin, katılımcılara eğlenceli saatler yaşattı.

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