Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Sean Penn'in romanında yok yok!

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'in ilk romanı 'Bob Honey Who Just Do Stuff' gelecek ay ABD'de piyasaya çıkacak.

Sean Penn'in romanında yok yok!

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn'in ilk romanı 'Bob Honey Who Just Do Stuff' gelecek ay ABD'de piyasaya çıkacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:10
Sean Penn'in romanında yok yok!
banner404

SEAN Penn, romanında Bob Honey adında, kanalizasyon uzmanlığı ve havai fişek satıcılığının yanı sıra kiralık katillik de yapan başkarakteri üzerinden son dönemin güncel konularına değiniyor.

Kitapta, ABD'de siyahilere karşı polis şiddeti, kadınların işyerinde tacizlere karşı başlattığı #MeToo hareketi ve 'Mülk sahibi başkan' olarak andığı Donald Trump yönetiminin tartışmalı kararları da yer alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sean PennBob Honey Who Just Do StuffOscar ödüllüABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İlk konserim gibi heyecanlıyım'
'İlk konserim gibi heyecanlıyım'
Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!
Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!
Acun'u mesaj yağmuruna tuttular: Görüntüleri yayınla
Acun'u mesaj yağmuruna tuttular: Görüntüleri yayınla

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim