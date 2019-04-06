Savcılığa şikayet etti! Berna Keklikler'e ölüm tehdidi

GEÇTİĞİMİZ yıllarda Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de kraliçe seçilen Berna Keklikler, kendisini ölümle tehdit eden kişiyi savcılığa ihbar etti. Ekranlardaki programlarla da adını duyuran Keklikler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa başvurdu. Keklikler, kendisinin numarası belli olmayan kişilerce arandığını ve ölümle tehdit edildiğini beyan etti.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; 30 yaşındaki güzellik kraliçesi, kendisine gelen mesajlarda; evinin adresinin bilindiğinin belirtildiğini, 'Oturduğun eve giremezsin. Akıllı ol. İstersem numaranı da dağıtır, seni rezil ederim' şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözlerin yazıldığını kaydetti.

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Kendisine atılan mesajların çıktısını savcılığa delil olarak sunan Keklikler, bu kişinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. İhbar sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.