Satışlar patlayınca yeni teklif ile kapısına dayandılar

ÜNLÜ şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi, 2 çocuk annesi Emina Sandal (35), Sırbistan'ın ünlü bir iç giyim markasının mankenliğini yapmıştı.

FİYATINA ZAM YAPTI

Satışları artıran Emina'ya 2018 kataloğu için de teklif geldi. İlk katalog için 600 bin TL alan Emina bu kez 1 milyon TL istedi.

"FOTOĞRAF ONUN ONAYINDAN GEÇMEDEN YAYINLANAMAZ"

Posta'nın haberine göre Emina Sandal ise daha önce "Eşiniz kıskanmıyor mu?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Mustafa çekilen her kareyi görüyor. Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanamaz."

"KARIM ÇOK ZEKİDİR"

Mustafa Sandal ise verdiği röportajda "Karım çok zekidir, ne isterse yapabilir" demiş ve eklemişti: "Bizde anlamsız kıskançlıklar yok, her şey doğal akışında."

İşte o çekimlerden birkaç kare;



