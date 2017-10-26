Şarkıcılığı ve oyunculuğu tamamen bırakıp, Türkiye'yi terk ediyor

ŞU sıralar ATV ekranlarında yayınlanan 'Aşk ve Mavi' dizisinde boy gösteren Emrah'ın hem oyunculuğu hem de müziği tamamen bırakma kararı aldı.
Habertürk'ten Mustafa Doğan kaleme aldığı yazıda ünlü şarkıcının manejeri ile konuştuğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Yıllar sonra ekranlara dönen Emrah, hem oyunculuğu hem de uzun zamandır uzak durduğu müziği tamamen bırakma kararı almış."
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