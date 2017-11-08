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Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor

Uzun süredir sessizliğini koruyan Zara imaj değişikliği ile geri döndü.Fazla kilolarından kurtulan Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu

Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor

Uzun süredir sessizliğini koruyan Zara imaj değişikliği ile geri döndü.Fazla kilolarından kurtulan Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor
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YAPTIKLARI imaj değişikliği sonrasında bambaşka bir hale bürünen ünlüler kervanına şarkıcı  Zara da katıldı.

HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ

Fazla kilolarından kurtulan  Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu. Bu değişimi hayranları tarafından çok beğenildi.

BAŞKA BİRİ OLDU

41 yaşındaki şarkıcı hayranlarıyla buluşacağı bir konserinin haberini duyurmak adına paylaştığı fotoğrafla yaşadığı değişikliği gözler önüne serdi. Uzun bir süredir müzik piyasasında olan şarkıcı  Zara'daki bu değişim hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

İşte şarkıcı  Zara'nın yeni imajı; 

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ZaraMagazin
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