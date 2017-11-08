Şarkıcı Zara'nın son halini gören tanıyamıyor

YAPTIKLARI imaj değişikliği sonrasında bambaşka bir hale bürünen ünlüler kervanına şarkıcı Zara da katıldı.
HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ
Fazla kilolarından kurtulan Zara'nın sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu. Bu değişimi hayranları tarafından çok beğenildi.
BAŞKA BİRİ OLDU
41 yaşındaki şarkıcı hayranlarıyla buluşacağı bir konserinin haberini duyurmak adına paylaştığı fotoğrafla yaşadığı değişikliği gözler önüne serdi. Uzun bir süredir müzik piyasasında olan şarkıcı Zara'daki bu değişim hayranlarından olumlu yorumlar aldı.
İşte şarkıcı Zara'nın yeni imajı;
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.