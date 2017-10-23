Şarkıcı Sıla'nın olaylı gecesi! Tehditler savurdu

ŞARKICI Sıla, Asmalımescit'te bir mekan çıkışı fotoğrafını çeken muhabirlere tehditler savurdu.

ARKADAŞI YERE DÜŞÜNCE ŞOKE OLDU

Müzik kariyerinde 10'uncu yılı geride bırakan Sıla, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Asmalımescit'te bir kulüpte buluştu. Mekan çıkışı yürümekte zorlanan şarkıcı, yanındaki arkadaşının dengesini kaybedip yere kapaklanmasıyla şoke oldu.

"FOTOĞRAFLARI SİLİN YOKSA KÖTÜ OLUR"

Arkadaşının yardımına koşan Sıla, bu sırada fotoğrafları çeken muhabirleri "O fotoğrafları sileceksiniz. Yoksa sizler için kötü olur" diyerek tehdit etti.

"HADİ GİDİN BAŞKASINI ÇEKİN"

Muhabirlerin "İsterseniz normal bir fotoğraf çekelim" sözlerine de "Ben model miyim. Hadi gidin başkasını çekin" diye karşılık verdi.

(Kaynak: Milliyet)