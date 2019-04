Şarkıcı Sibel Can, kaza yaptı! 5 araç birbirine girdi

ŞARKICI Sibel Can, küçük oğlu Emir Aksüt ile Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Bulvarı'nda bir kazaya karıştı. Olaya sebebiyet verenin bir minibüs şoförü olduğu ortaya çıktı. Yaşanan zincirleme kazada üç kişinin yaralandığı öğrenildi.

ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Sibel Can, küçük oğlu Emir Aksüt ile Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı'nda kaza yaptı. Beş aracın karıştığı zincirleme kazaya dikkatsiz bir minibüs şoförü sebep oldu. Kırmızı ışıkta beklerken Can ile oğlunun da içinde bulunduğu araçlara arkadan gelen bir minibüs çarptı.

ÜÇ YARALI

Kaza sırasında biri çocuk üç kişi yaralandı. Can ve oğlu da büyük korku yaşadı. Olay savcılığa taşındı, ardından dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Can ile diğer üç aracın sürücüleri kazaya neden olan Murat T.'den şikayetçi olmayınca dosya kapandı.