Şarkıcı Emrah'ın yeni lüks yatırımı çok şaşırttı! 3 milyon dolar verecek

Emrah Erdoğan, rahat yolculuk yapmak ve ailesiyle gözlerden uzak kalmak için deniz uçağı satın alıyor. Sanatçı, 3 milyon dolar değerindeki 16 kişilik uçak için işlemlere başladı.

Şarkıcı Emrah'ın yeni lüks yatırımı çok şaşırttı! 3 milyon dolar verecek
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MÜZİK ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran Emrah Erdoğan, bu kez sürpriz bir yatırımla gündemde.

Ünlü şarkıcı, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.

AMERİKA'DAN GETİRTİYOR
Bunun için uzun zamandır araştırma yaptığı öğrenilen Emrah'ın sonunda bir karara vardığı ve beğendiği uçağın Amerika'dan getirtilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

16 kişilik deniz uçağının değeri ise 3 milyon dolar yani yaklaşık 17 milyon lira.
 

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