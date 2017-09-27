Şarkıcı Akın geçimini artık böyle sağlıyor

POP müziğin doksanlı yıllarına damga vuran isimlerden Akın şimdilerde albüm çalışmalarıyla ilgilenen meslektaşlarının aksine kendisine çok farklı bir kariyer çizmiş görünüyor. ‘Anlatamıyorum’ şarkısıyla bir dönem kendisinden söz ettiren Akın müteahhitlik yaparak geçimini sağlıyor. Kahve festivalinde eşiyle görülen şarkıcı Akın, verdiği röportajda artık şarkıcılık yapmadığını müteahhatlik yaparak geçimi sağladığını söyledi. Akın’ın yıllar geçtikçe ne kadar değiştiği de dikkatlerden kaçmadı.
İŞTE SON HALİ…
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