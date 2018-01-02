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Şarkı söyletip dilendirdiği çocuklarını tanımıyor gibi kameraya çekti

İstiklal Caddesi'nde şarkı söylettiği çocuklarını dilendiren ve tanımıyormuş gibi kameraya alan kadın, zabıtanın olay yerine gelmesiyle çocuklarına sahip çıktı

Şarkı söyletip dilendirdiği çocuklarını tanımıyor gibi kameraya çekti

İstiklal Caddesi'nde şarkı söylettiği çocuklarını dilendiren ve tanımıyormuş gibi kameraya alan kadın, zabıtanın olay yerine gelmesiyle çocuklarına sahip çıktı

02 Ocak 2018 Salı 14:37
Şarkı söyletip dilendirdiği çocuklarını tanımıyor gibi kameraya çekti
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İSTİKLAL Caddesi'nde çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını sömüren kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu. Caddede şarkı söyleterek vatandaşlardan para toplayan çocukları kendi kızları değilmiş gibi izleyerek kameraya alan kadın zabıtanın gelmesiyle çocuklarına sahip çıktı.

KIZLARINI TANIMIYORMUŞ GİBİ DAVRANDI

İstiklal Caddesi'nde Suriyeli bir annenin iki çocuğunu kullanarak vatandaşların duygularını sömürmesi bu kadarına da pes dedirtti. Anne, 2 kız çocuğunun birine saz çaldırırken diğerine de yanında şarkı söyletti. Sanki onları tanımıyormuş gibi etraflarında kalabalık yapıp fotoğraflarını çeken anne çocukların vatandaşların ilgisini çekmelerine yardımcı oldu. Kadının çocuklarını videoya çektiğini gören birçok kişi durarak çocukları izledi, önlerine serdikleri poşetin üzerine para bıraktı. Minik kızlarını alet ettiği oyununda kendi çocuğu değilmiş gibi çocukları beğeniyle izleyerek kameraya alan kadının foyasını ise zabıta ekipleri ortaya çıkarttı.

ZABITA GELİNCE ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKTI

Cadde üzerindeki vatandaşlar geçerken ve küçük kızların önüne para bırakırken anneleri de etraftan onları izliyordu. Caddede gezen zabıta ekipleri küçük kızları görünce yanlarına geldi, ekipleri gören anne ise hemen zabıtaların yanına koştu. Zabıta ekipleri anneye, çocukların caddede şarkı söyleyerek insanlardan para almasının yanlış olduğunu söyledi ve çocuğun elindeki mikrofonu aldı. O sırada çocuklar ise vatandaşların bıraktığı paraları hızla omuzlarındaki çantalara doldurdu. Küçük kızın ağlaması ve annenin ısrarı üzerine zabıta mikrofonu çocuğa verdi. Zabıta, çocukların İstiklal Caddesi'nde şarkı söyleyerek dilenmesinin olamayacağını ifade ederek anne ve çocukları oldukları yerden kaldırdı.

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İstiklal Caddesi3. Sayfa
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