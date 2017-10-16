Sapık hayranı Hadise'nin ödünü patlattı! Evini bile değiştiriyor

ŞARKICI Hadise'nin, İstinye'de oturduğu siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan Hadise, karakola gidip şikayetçi oldu.

EVİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Güvenlik tarafından polise teslim edilen sapıktan çok korkan Hadise'nin şoka girdiği öğrenildi. Evini değiştirme kararı alan sanatçı, ilk iş olarak, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttu.

ÜNLÜLERİN SAPIK HAYRAN DEHŞETİ

Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu. Ebru Gündeş'in hayranı Mustafa Topçu, sanatçının Korukent sitesindeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı. Hande Yener'in evine girmeye çalışan Recep G. isimli kişi de son anda yakalanmıştı.