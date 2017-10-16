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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Sapık hayranı Hadise'nin ödünü patlattı! Evini bile değiştiriyor

Hadise'nin sapık bir hayranı ünlü şarkıcının evine zorla girmeye çalışırken son anda yakalandı. Hadise, korku dolu anlar yaşadı

Sapık hayranı Hadise'nin ödünü patlattı! Evini bile değiştiriyor

Hadise'nin sapık bir hayranı ünlü şarkıcının evine zorla girmeye çalışırken son anda yakalandı. Hadise, korku dolu anlar yaşadı

16 Ekim 2017 Pazartesi 09:19
Sapık hayranı Hadise'nin ödünü patlattı! Evini bile değiştiriyor
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ŞARKICI Hadise'nin, İstinye'de oturduğu siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı yakalandı. Korku dolu anlar yaşayan  Hadise, karakola gidip şikayetçi oldu.

EVİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Güvenlik tarafından polise teslim edilen sapıktan çok korkan  Hadise'nin şoka girdiği öğrenildi. Evini değiştirme kararı alan sanatçı, ilk iş olarak, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttu.

ÜNLÜLERİN SAPIK HAYRAN DEHŞETİ

Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu.  Ebru Gündeş'in hayranı  Mustafa Topçu, sanatçının Korukent sitesindeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı.  Hande Yener'in evine girmeye çalışan Recep G. isimli kişi de son anda yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise AçıkgözMustafa TopçuHande YenerEbru Gündeşİstinye
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