

DUA Lipa, (22), GQ dergisinin Mayıs sayısına kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda sektördeki cinsiyet eşitsizliğine ve taciz skandallarına değinen şarkıcı, “Bir kadın sanatçı piyano ya da gitar başında oturmuyorsa ciddiye alınması zaman alır. Öte yandan bir erkek sanatçı için durum hiç aynı değildir” dedi.

Tacize uğramadığını da söyleyen Dua Lipa, “Şanslıyım ki hiç tacize uğramadım. Tabii bu benim başıma asla gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Kimse kadınların nasıl davranacağını, ne giyeceğine ve ne istediğine karışamaz” ifadelerine yer verdi.