Sanat dünyasını yasa boğan haber! Usta oyuncu hayatını kaybetti

SANAT camiasından bir yıldız daha kaydı. Birçok sinema ve tiyatro projesinde yer alan 69 yaşındaki usta oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti.

BU SABAH HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Kurtlar Vadisi Pusu, Kırık Kanatlar, Aşka Sürgün gibi pek çok dizinin de kadrosunda yer alan Cengiz Sezici, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur " Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" diyerek acı haberi sevenleriyle paylaştı.

CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi.1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi. Usta oyuncu kariyeri boyunca 59 yapımda yer alarak büyük başarıya imza attı.