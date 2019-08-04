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'Sanat dünyasında en iyi vücut bende'

Yılmaz Morgül kaslı vücuduyla dikkat çekti. Morgül 'Sanat dünyasında en iyi vücut bende' diyerek sırrını da anlattı

MAGAZİN 04.08.2019, 12:15 04.08.2019, 12:22 Enes Subaşı
'Sanat dünyasında en iyi vücut bende'
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"SANAT dünyasında en iyi vücut bende" iddiasındaki Yılmaz Morgül, form sırrını açıkladı. Morgül açıklamasında “Sağlıklı yiyecekler, düzenli egzersiz ve insan detoksu yapıyorum" dedi.
 
Kaslı pozlarıyla dikkat çeken Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi. İşte o açıklama:
"O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım. Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al."
 

#sanat dünyası #Yılmaz Morgül #morgül
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