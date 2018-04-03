Sahnedeyken bir sanatçının başına gelecek en kötü şeyi yaşadı

'CEVAPSIZ çınlama' ve 'Sen olsan bari' şarkılarıyla Türkiye müzik sektöründe rekorları alt üst eden Aleyna Tilki, önceki gün Bostancı Kültür Merkezi'nde verdiği konserle hayranlarıyla buluştu.
ŞARKISININ SÖZLERİNİ UNUTTU
Yeni yaşına "Merhaba" diyen genç yıldız, ilk büyük kutlamasını hayranlarıyla yaptı. Son derece heyecanlı olduğu gözlenen Aleyna Tilki'nin milyonların dilinde pelesenk olan 'Sen olsan bari' şarkısının sözlerini unutması ise konsere damga vurdu.
"KENDİ ŞARKIMI UNUTTUM"
Durumu kurtarmaya çalışan Aleyna, "Heyecanlı olduğumu söylemiştim. Kendi şarkımı unuttum. Ama olacak böyle şeyler. Siz beni hoş görürsünüz. Sonuçta buraya gelmeden mükemmelliyetliğimi bilerek geldiniz" dedi.
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