Sahnede Hadise'yi uçuran isim, şimdilerde reyting rekortmeni dizide!

SHOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizi Çukur'de Kemal karakteriyle gönüllerde taht kuran Uğurhan Yıldıran'ın daha önce İçerde dizisinde Komiser Selim'i canlandırdığı ilk meşhur olmasını ise Eurovision'daki dansına borçlu olduğu ortaya çıktı.

İLK EUROVİSİON'DA TANINDI

1981 yılında İstanbul'da doğan Yıldıran, Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü mezun oldu. Profesyonel dansçı olan Uğur Yıldıran'ı ilk kez Türkiye'yi Hadise'nin temsil ettiği 2009'daki Eurovision yarışmasında gördü. Yıldıran ile Hadise'nin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.