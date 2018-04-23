Sahnede fenalaştı

MUAZZEZ Abacı ile Bülent Ersoy , önceki akşam Ankara’da Winner İncek’te konser verdi. Sahneye ilk çıkan Muazzez Abacı oldu. Programın sonlarına doğru tansiyonu düşen sanatçı, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek sahneden indi. Kuliste sağlık durumuyla ilgili konuşan Abacı, “Birden soğuk ter dökmeye başladım. Başım dönmeye başlayınca seyirciye erken veda ettim” dedi. Bülent Ersoy “Kız gibisin” diyerek Abacı’ya takıldı.

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