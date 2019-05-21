Sahne ücretleri olay olmuştu! Yıldız Tilbe'den şaşırtıcı bir itiraf geldi

YILDIZ Tilbe, geçtiğimiz gün bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Kameraları gören Tilbe, şaşkınlığını gizleyemedi. Önce şaşıran Tilbe ardından gülümseyerek poz verdi. Yıldız Tilbe, "Beni nereden görüp yakaladınız?'' diyerek şaşkınlığını dile getirirken, yeni bir single çıkarmak üzere olduğunu belirtti. Televizyon programı yapmak isteyip istemediği sorulan Tilbe, "Evet istiyorum. Ama galiba kanallar beni istemiyor” diyerek samimi bir itirafta bulundu. Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yanlışlıkla aldığı sahne ücretlerini paylaşması olay olmuştu. Yıldız Tilbe yanlışlıkla paylaştığı iş takvimini apar topar yayından kaldırmıştı. Ancak takipçileri alacağı sahne ücretlerine fena halde takılmıştı. Kısa süre içinde Tilbe'nin iş takvimi ve ücret listesi Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girmişti.