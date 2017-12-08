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Sahar Taabar: Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum!

Angelina Jolie'ye benzemek için 50 kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen İranlı genç kadın, görünümünü photoshop ve makyaj ile elde ettiğini ve amacının ünlü oyuncuya benzemek olmadığını açıkladı...

Sahar Taabar: Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum!

Angelina Jolie'ye benzemek için 50 kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen İranlı genç kadın, görünümünü photoshop ve makyaj ile elde ettiğini ve amacının ünlü oyuncuya benzemek olmadığını açıkladı...

08 Aralık 2017 Cuma 16:32
Sahar Taabar: Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum!
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ANGELİNA Jolie'ye benzemek için 50 kez estetik olduğu iddia edilen Sahar Taabar, ilginç görüntüsünü makyaj ve photoshop efektleri kullanarak yarattığını söyledi.


Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi olan genç kadın, ünlü Hollywood yıldızına benzemek istemediğini Tim Burton'ın "Ölü Gelin" karakterinden ilham aldığını söyledi.
19 yaşındaki Tabaar, amacının sadece eğlenmek olduğunu belirtti:


Angelina Jolie ile benzer taraflarımız olabilir, fakat herhangi birisi gibi görünmek benim amacım değil. Fotoğraf paylaştıkça, yüzümü daha komik ve eğlenceli bir hale getirdim.
Bu benim duygularımı dışa vuruş şeklim; bir çeşit sanat. Hayranlarım gerçek yüz şeklimin böyle olmadığını biliyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Sahar TaabarAngelina Jolie
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