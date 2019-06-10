Şahan, Milli Takım üzerinden siyasi liderlere sitem etti

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere seslendi.

Şahan, Milli Takım üzerinden siyasi liderlere sitem etti
banner404

SİNEMA sektöründe yaşanan kriz sonrasında Recep İvedik 6 filminin yayın tarihini Kasım ayına erteleyen Şahan Gökbakar, bu süreçte ailesi ve yakın dostlarıyla zaman geçiriyor. Futbola olan tutkusunu gizlemeyen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bunu belli eden Gökbakar, son yaptığı paylaşımda siyasilere seslendi. 

"MİLLETİ DÜŞMAN ETMEYİ BIRAKIN"

Gökbakar, son olarak Fransa'ya karşı zafer kazanan Milli Takım üzerinden siyasilere göndermeli bir paylaşımda bulundu. Kazanılan zafer üzerine duyduğu mutluluğu dile getiren Gökbakar paylaşımında, "Şu canına yandığım güzelim ay yıldızlı bayrağımızı giydi mi bizim çocuklar, üstüne bir de şampiyon takımı madara etti mi dadından yenmiyor. Bu milleti birbirine düşman etmeyi bırakın artık siyasiler... Bırakın da nice şampiyonları, her alanda devirsin bu vatanın çocukları..." dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
AK Parti 81 ilde seçmene beklentilerini sordu
AK Parti 81 ilde seçmene beklentilerini sordu
  1. POLİTİKA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479