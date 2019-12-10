Şahan, "Düşenin dostu olmuyormuş" deyip sitem etti
Komedyen Şahan Gökbakar, "Düşenin dostu olmuyormuş" deyip çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı. Gökbakar paylaşımına bazı haber bültenlerini de etiketledi.
MAGAZİN 10.12.2019, 16:49
ÜNLÜ komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Instagram'dan çorba içerken çektirdiği bir videoyu paylaştı. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlere karşılık olarak video çeken Gökbakar "Düşenin dostu olmuyormuş" yorumunu yazarken bazı haber bültenlerini de paylaşımına ekledi.
"NE OLDUM DEMEYECEKSİN, NE OLACAĞIM DİYECEKSİN"
Gökbakar, çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı ve tüm haber bültenlerini etiketleyerek şu notu yazdı: "'Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Düşenin dostu olmuyormuş. Gala yapınca kapı pencere kıran 2500 kişi nerede şimdi? Yok, bir kişi çorba getirmiyor, bir çorba la çorba' dedi Şaaağhan Gökbakar"
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
|İmsak
|06:27
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9