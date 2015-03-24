sağlıkçılara şık balo

Cumartesi gecesi Goldcity Turizm Kompleksi’nde gerçekleşen tıp balosuna sağlık sektörü çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Son derece nezih ikramların yapıldığı baloda sağlık çalışanları bol sohbet eşliğinde yedikleri akşam yemeğinin ardından Grup Yol’un muhteşem performansı eşliğinde eğlendi. Erken saatlerde başlayan organizasyon geç saatlere kadar devam etti.

GEÇTİĞİMİZ Cumartesi gecesi Goldcity Turizm Kompleksi’nde gerçekleşen tıp balosuna sağlık sektörü çalışanları aileleriyle birlikte katıldı. Son derece nezih ikramların yapıldığı baloda sağlık çalışanları bol sohbet eşliğinde yedikleri akşam yemeğinin ardından Grup Yol’un muhteşem performansı eşliğinde eğlendi. Erken saatlerde başlayan organizasyon geç saatlere kadar devam etti.

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