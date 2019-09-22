Sağanak yağmur bile olsa Tarkan'dan vazgeçmediler!
Harbiye’deki altı konserlik maratonuna başlayan Tarkan, şarkılarıyla coşturdu. Sağanak yağmur olmasına rağmen, bir kişi bile alanı terk etmedi
MAGAZİN 22.09.2019, 10:30 22.09.2019, 10:32
TARKAN'IN, iki yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava’daki altı konserlik maratonu, önceki gün başladı. Yağmura rağmen bir kişinin bile ayrılmadığı gece için Megastar, “Seni çok özlemişim Harbiye... Sağanak yağmura rağmen, beni bu gece yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız” dedi.
Enerjinin yüksek olduğu organizasyon, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyicilere görsel bir deneyim yaşattı. Konser sonunda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen Tarkan, ‘Kedi Gibi’ şarkısıyla ilk gecesini sonlandırdı. Üç kostüm değiştiren Megastar, toplamda 15 kıyafet giyerek, hayranlarının karşısına çıkacak.
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