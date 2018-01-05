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Sadettin Teksoy'dan kötü haber! 4 ay dayanabildi

Teve2'de yayınlanan 'Sadettin Teksoy ile Zaman Tüneli' programıyla ekranlara dönen usta televizyoncu Sadettin Teksoy'un macerası kısa sürdü

Sadettin Teksoy'dan kötü haber! 4 ay dayanabildi

Teve2'de yayınlanan 'Sadettin Teksoy ile Zaman Tüneli' programıyla ekranlara dönen usta televizyoncu Sadettin Teksoy'un macerası kısa sürdü

05 Ocak 2018 Cuma 10:57
Sadettin Teksoy'dan kötü haber! 4 ay dayanabildi
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USTA televizyoncu Sadettin Teksoy, yıllar sonra Teve2'de yayınlanan 'Sadettin Teksoy ile Zaman Tüneli' programıyla ekrana dönmüştü.

Ekran yolculuğu 4 ay süren ve izleyiciden beklendiği ilgiyi göremeyen Sadettin Teksoy'un programı önümüzdeki hafta final yapacak.

"BİRAZ ERKEN GELDİ BANA"

Haberi Milliyet gazetesindeki köşesinde kaleme alan Sina Koloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Teve2'de yayınlanan 'Saadettin Teksoy ile Zaman Tüneli' programı final yapıyor. Biraz erken gibi geldi bana.

"NEREDEYSE DÖRT AY SÜRDÜ"

Ekim ayında başlamıştı. Önümüzdeki cumartesi final yapacak. Neredeyse dört ay sürdü. Ne olursa olsun, o kendine has üslubuyla, benzeri olmayacak
bir televizyon vitrini Teksoy."

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