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Sabancılar'ın gelin adayı, üstsüz fotoğrafını paylaştı

Hakan Sabancı'nın yeni sevgilisi Eliz Sakuçoğlu, üstsüz fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak yine adından söz ettirmeyi başardı

Sabancılar'ın gelin adayı, üstsüz fotoğrafını paylaştı

Hakan Sabancı'nın yeni sevgilisi Eliz Sakuçoğlu, üstsüz fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak yine adından söz ettirmeyi başardı

05 Ekim 2017 Perşembe 12:27
Sabancılar'ın gelin adayı, üstsüz fotoğrafını paylaştı
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SOSYAL medyanın aktif kullanıcılarından  Eliz Sakuçoğlu iddialı bir paylaşıma imza attı. Üstsüz fotoğrafını sayfasında paylaşan Sakuçoğlu altına "Ruhunu serbet bırak" notunu düştü.

"ÇOK ŞÜKÜR ALGILARDA DEĞİŞİM VE FARKINDALIK BAŞLADI"

Eliz Sakuçoğlu yorum yağan fotoğrafının ardından bir de mesaj yayınladı. Sakuçoğlu'nun mesajı şöyle: "Her gün bana onlarca mesaj geliyor. Fitvücudum, karın, bacak ve sırt kaslarımla ilgili tonlarca soru soruyorsunuz. Beğenilerinizi dile getiriyorsunuz. Fitness hocaları yazıyor bana '10 kadından 7'si sizin gibi olmak istiyor' diye... Ne mutlu bana! Çok şükür algılarında değişimin ve farkındalığın başladığı ve hızla büyüdüğü bir döneme girdik artık. Senelerdir sağlıklı beslenmenin ve fitness'ın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorum... Üstüne üstelik kısa bir sürede kilo alıp tekrardan olabileceğim en mükemmel halime yeniden ulaşmış bir kadınım... Bu poz sadece kendine verdiği sözü tutan, kendiyle son derece barışık, kalıplara sığdırılmayı reddeden mutlu ve özgür ruhlu bir kadının pozu... Vesselam"

İşte Eliz'in o paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu
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