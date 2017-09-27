Rüzgar, kırmızı kurdele bağladıkları nişanlısını baba evinden aldı

CİNSİYET değiştirme operasyonuyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, bugün muradına eriyor. Sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile nikah masasına oturacak olan Rüzgar, davullu zurnalı düğün yapacak.

DAVULLA ZURNAYLA KIZ ALMAYA GİTTİ

Kapı açmama geleneğinden, gelinin beline bağlanan kırmızı kurdeleye kadar hiçbir geleneği atlamayan Rüzgar Erkoçlar ve Tuğba Beyazoğlu çifti mutluluklarını Instagram'dan an an paylaşıyor.