Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi de erkek oldu

2013 yılında cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi ameliyatla erkek oldu.

Posta'da yer alan habere göre; Erkoçlar'ın kardeşi Gül, adını değiştirerek Görkem yaptı. Gül, ağabeyi Rüzgar'dan kısa bir süre sonra aynı ameliyatı geçirdi. İki erkek kardeşin Nur adından bir de ablaları var.

Rüzgar Erkoçları'ın kardeşinin de cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı. Gül Erkoçlar, cinsiyet değiştirerek Görkem Batu Erkoçlar ismini aldı.

Görkem Batu Erkoçlar'ın Rüzgar Erkoçlar'dan 6 ay sonra ameliyat olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 17:41