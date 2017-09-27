Rüzgar Erkoçlar dünya evine girdi

TİYATRO ve sinema oyuncusu Rüzgar Erkoçlar (31), iki yıldır nişanlı olduğu Tuğba Beyazoğlu (24) ile bu akşam Sarıyer Bahçeköy’de gerçekleşen görkemli düğün ile evlendi. Çift, kapı açmama geleneğinden, davullu zurnalı gelin alma ve gelinin beline bağlanan kırmızı kurdeleye kadar geleneklere uygun bir düğün yaptı. Bahçeköy'de şık bir düğün daveti veren damat Rüzgar Erkoçlar'ın nikah şahidi usta gazeteci Cengiz Semercioğlu, gelin Tuğba Beyazoğlu'nun ünlü sanatçı Seren Serengil oldu.



Düğün öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Erkoçlar, “Heyecanlıyım, çok fazla bir şey hissedemiyorum. Yarın falan farkına varacağız herhalde” derken Tuğba Beyazoğlu ise, yağan şiddetli bir yağmurun yağdığının söylenmesi üzerine, “Düğün bereketi diyelim. İnşallah evliliğimiz güzel gider, yağmurun yağması gibi bereketli ve huzurlu gider” dedi.



Erkoçlar balayı soruları üzerine ise sinema çekimleri olduğundan balayına ilerleyen zamanda çıkacaklarını kaydetti.

