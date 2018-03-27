Rüzgar Erkoçlar'dan sonra ünlü ismin kız kardeşi de erkek oldu

GEÇTİĞİMİZ günlerde verdiği bir röportajda "Aldatılmayı her türlü kabul ederim. Tek gecelik ilişki yaşayabilirim" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, şimdi ise kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesiyle gündeme geldi.

İSMİNİ POYRAZ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Elif Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu'nun ameliyatla erkek olduğu ve ismini ise Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

YAŞADIĞI DEĞİŞİMİ ANLATTI

Duygu Sakuçoğlu, Instagram hesabından yaşadığı değişimi de anlatmayı ihmal etmedi. fotoğrafının üstüne "Welcome Poyraz" yazan Sakuçoğlu, "1 sene sonunda yaşamak istediğim hayatı, istediğim şekilde sürdürmeye karar verdim. Ki bu da cinsiyetimi değiştirmek anlamına geliyordu. Aksi şekilde yaşamanın mümkün olmağı durumlarda bu değişikler olur. Geçtiğimiz 12 ay içinde ben, içimi dışımla eşleştirdim. İçimde her zaman hissettiğim erkek olma yolculuğuma devam edeceğim. Benim için artık kendi cinsiyetimi yaşama zamanı. Bu yeni bir başlangıç. Hayatımda yeni bir bölüm var yazılmayı bekleyen." yaşadığı değişimi bu sözlerle anlattı.