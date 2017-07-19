Rüştü’den Işıl’a yasak! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

FUTBOL dünyasının ünlü ismi Rüştü Rençber, eşi Işıl Reçber ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yapıyor. Mandarin Oriental'daki evlerinde konaklayan Reçber çifti, önceki gün özel plajlarında görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ünlü çift, sıcak havaya rağmen denize girmedi.

ARKADAŞLARI SİPER OLDU

Işıl Reçber şezlongta kitap okurken, eşi cep telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti. Görüntülendiklerini fark eden Reçber çifti, çocuklarını yanlarına alıp eve girdi. Bir kadın arkadaşının yanına gelmesi üzerine kitap okumayı bırakan Işıl Reçber, bikinili görüntü vermemek için arkadaşından yardım aldı.

RÜŞTÜ UYARMIŞ

Arkadaşından şemsiyede asılı olan pareosunu isteyen Reçber, oturduğu yerden kalkmadan giyindi. İki çocuk annesi Reçber'in, bikinili görüntü vermemesi için eşinden uyarı aldığı öğrenildi.