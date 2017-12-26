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Rus spikerin en zor canlı yayını! Ağzı açıkta kaldı

Canlı yayında haber sunduğu esnada stüdyoya giren köpek, Rus sunucuya zor anlar yaşattı

Rus spikerin en zor canlı yayını! Ağzı açıkta kaldı

Canlı yayında haber sunduğu esnada stüdyoya giren köpek, Rus sunucuya zor anlar yaşattı

26 Aralık 2017 Salı 16:01
Rus spikerin en zor canlı yayını! Ağzı açıkta kaldı
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HABER bülteni sunan Rus spiker, stüdyoya giren davetsiz misafir yüzünden canlı yayında zor anlar yaşadı.

Arkasında birden beliren köpekten habersiz bülteni sunmaya devam eden spiker, durumu fark edince tuhaf hareketler segilemeye başladı.

Sonunda köpeğin masaya sıçraması ile ne yapacağını şaşıran spiker, durumu ekran başındakilere çaktırmasa da bir hayli korktuğu gözlendi.

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rus spikerin zor canlı yayını ağzı açıkta kaldı
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