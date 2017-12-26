Rus spikerin en zor canlı yayını! Ağzı açıkta kaldı

HABER bülteni sunan Rus spiker, stüdyoya giren davetsiz misafir yüzünden canlı yayında zor anlar yaşadı.
Arkasında birden beliren köpekten habersiz bülteni sunmaya devam eden spiker, durumu fark edince tuhaf hareketler segilemeye başladı.
Sonunda köpeğin masaya sıçraması ile ne yapacağını şaşıran spiker, durumu ekran başındakilere çaktırmasa da bir hayli korktuğu gözlendi.
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