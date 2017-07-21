Ruhi Sarı 3 ayrı sinema filmiyle izleyiciyle buluşacak

RUHİ Sarı “Rolden role geçerken çok eğleniyorum”Başarılı oyuncu Ruhi Sarı, üç sinema filmiyle birden geliyor. Filmden filme koşan Ruhi Sarı, yoğun temponun kendisini zinde tuttuğunu belirterek farklı rolleri canlandırmanın büyük avantaj olduğunu söyledi.

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı “Canavar Gibi” adlı sinema filminde başrolleri Şevket Çoruh ile paylaşan Ruhi Sarı, bu filmde Dr. Frankeştayn’ı oynuyor. Değişik rolleri oynamanın büyük avantaj olduğunu söyleyen Ruhi Sarı, komedi filmindeki rolüyle ilgili olarak; “Dr. Frankeştayn, ölüyü tekrar dirilten bir adam. Sıradışı bir rol." dedi.Yönetmenliğini İlker Sarı’nın yaptığı “Benzersiz” adlı sinema filminde başrolleri Cemal Hünal ve Ekin Türkmen ile paylaşan Ruhi Sarı, bu filmde bol sürprizli bir karakteri canlandırıyor. “Benzersiz”de ki rolümde çok farklı. Hatta sürprizli bir rol. Büyük katliam yapan bir adamı oynuyorum, finalde tabi büyük sürprizleri var.” dedi.Yönetmenliğini Orçun Benli’nin yaptığı “Verkaç” adlı sinema filminde, Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner, Fırat Tanış gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçen Ruhi Sarı, bu filmde ağır abiyi canlandırıyor. Kadir Gülnahar ve A. Doğan Bircan’ın yapımcılığını üstlendiği film “Verkaç” 15 Eylül’de seyirciyle buluşacak. Filmde ağır abiyi oynayan Ruhi Sarı, bu filmde mafya üyesini canlandırıyor. Ünlü sanatçı; “Rolden role geçerken çok eğleniyorum.. Birçok insanı cebinde barındırmak gibi bir şey bu” diyor.Ruhi Sarı, Sonbahar’da vizyona girmesi planlanan 3 farklı filmde kâh janti delikanlı, kâh gözlüklü bilim adamı, kâh ağır abi olarak izleyiciyi bir hayli şaşırtacak



