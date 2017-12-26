RTÜK'ün dokunamadığı mecrada izdivaç skandalı büyüyor

Programın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde gelin adayları beğendikleri damat adayı için canlı yayında rekabete tutuşuyor. Birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan gelin adayları, sonunda damat adaylarını etkilemek için dans figürlerini konuşturmaya başlıyor.

RTÜK'ÜN televizyon kanallarına getirdiği yasak sonrası evlendirme programlarını Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan , gelin adaylarına yaptırdıkları ile sınırları zorlamaya devam ediyor.

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