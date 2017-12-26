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RTÜK'ün dokunamadığı mecrada izdivaç skandalı büyüyor

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayları, beğendikleri erkeği elde etmek için dans figürlerini sergiledi

RTÜK'ün dokunamadığı mecrada izdivaç skandalı büyüyor

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayları, beğendikleri erkeği elde etmek için dans figürlerini sergiledi

26 Aralık 2017 Salı 16:25
RTÜK'ün dokunamadığı mecrada izdivaç skandalı büyüyor
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RTÜK'ÜN televizyon kanallarına getirdiği yasak sonrası evlendirme programlarını Youtube kanalında yayınlamaya başlayan Seda Sayan ve Uğur Arslan, gelin adaylarına yaptırdıkları ile sınırları zorlamaya devam ediyor.

Programın son yayınlanan tanıtım jeneriğinde gelin adayları beğendikleri damat adayı için canlı yayında rekabete tutuşuyor. Birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan gelin adayları, sonunda damat adaylarını etkilemek için dans figürlerini konuşturmaya başlıyor.

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YoutubeUğur ArslanSeda SayanMagazin
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