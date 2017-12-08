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RTÜK'ten TV dizilerine ceza yağdı!

Üst Kurul, Show TV'deki "Çukur", Fox TV'deki "Kalbimdeki Deniz" ve Kanal D'de yayınlanan "Siyah Beyaz Aşk" isimli dizilerde, "kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen" ve "alkol kullanımı" gibi görüntülere yer verilmesi sebebiyle kanallara idari para cezası verdi

RTÜK'ten TV dizilerine ceza yağdı!

Üst Kurul, Show TV'deki "Çukur", Fox TV'deki "Kalbimdeki Deniz" ve Kanal D'de yayınlanan "Siyah Beyaz Aşk" isimli dizilerde, "kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen" ve "alkol kullanımı" gibi görüntülere yer verilmesi sebebiyle kanallara idari para cezası verdi

08 Aralık 2017 Cuma 20:28
RTÜK'ten TV dizilerine ceza yağdı!
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HALK TV'ye ise "gizli reklam" cezası kesildi, TV8'e de filmlerde "ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama gidilmesi" nedeniyle müeyyide uygulandı.
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), "kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen" ve "alkol kullanımı" gibi görüntülerle çocuk ve gençler için zararlı içeriklere yer veren diziler nedeniyle 3 televizyon kanalına idari para cezası uygulandı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, TV dizilerindeki "kadına şiddet, alkol kullanımı, zararlı olabilecek içerikler" gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca reklam sürelerinin aşımı da değerlendirildi.
Üst Kurul tarafından yapılan incelemelerde, Show TV'de yayınlanan "Çukur" isimli dizide "çocuklar ve gençler için zararlı olabilecek içerikler" ile "alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildiği" saptandı.Söz konusu yayınlarla, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünün ihlal edildiği kanaatine varıldı.
 
Kadını aşağılayan, şiddeti destekleyen görüntülere yaptırım
 
Fox TV'de yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" isimli dizide de doğulu bir kızı canlandıran Diyar karakterinin "Kadın bizim oralarda bildiğin mal. Babamın ahırdaki atı kadar bile değerim yok benim. Ha konağın iti ha ben." ifadelerinin, 6112 sayılı kanunun "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." düzenlemesine aykırı olduğuna karar verildi.
 
Ayrıca Kanal D'de yayınlanan "Siyah Beyaz Aşk" isimli dizide Ferhat isimli karakterin, Dr. Aslı karakterini zorla alıkoyması, yalvarmalarına kulak asmaması ve ölümle tehdit edip evlenmeye zorlamasına yönelik görüntülerle "kadına yönelik şiddeti destekleyen söz, görüntü ve olay örgüsüne yer verildiği" belirlendi.Bu yayınların da kanunun "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." bendini ihlal ettiği karara bağlandı.
 
"Gizli reklam" cezası
 
Halk TV'de yayınlanan "Canda Sağlık" isimli programa da "gizli reklam" cezası kesildi.Programda "termal sistem" olarak tanıtılan bir zayıflama yönteminin anlatılması, reklam kuşaklarında ise "Gold Termal Krem" isimli bir ürünün tanıtımının yapılması yoluyla söz konusu zayıflama sisteminin tanıtım ve satışının gerçekleştirildiği belirlendi. RTÜK, programda bu yolla gizli ticari iletişim ve genel sağlığa zarar verecek sağlıkla ilgili teşviklerde bulunulması sebebiyle kanunun ihlal edildiğini tespit etti.
 
Halk TV'nin "Lightex El Feneri" isimli canlı olmadığı belirtilen tanıtımda ise "10 dakika içinde arayan herkese 30 lira değerinde fenerin hediye edileceği" ifadelerini kullanması ve bu şekilde süre belirtmeyerek izleyicileri yanıltması nedeniyle müeyyide uygulandı.Öte yandan Üst Kurul, TV8'de yayınlanan filmlerde de "ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama gidildiğini" tespit etti.Üst Kurul, söz konusu dizilerle, yayınlar için TV kanallarına yüzde 1 ile yüzde 3 arasında idari para cezası uyguladı.
 

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Anahtar Kelimeler:
üst KurulShow TV
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