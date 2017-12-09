RTÜK, koltukta son bulan ateşli sahneyi affetmedi

SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi RTÜK'e takıldı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ZARARLI

Üst Kurul tarafından yapılan incelemelerde dizide "Çocuklar ve gençler için zararlı olabilecek içerikler" ile "Alkol kullanımı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildiği" saptandı.

Söz konusu yayınlarla, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükmünün ihlal edildiği kanaatine varıldı.

CEZASI KESİLDİ

Kurar ihlalinden dolayı Show TV'ye idari para cezası uygulandı.