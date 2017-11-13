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Ronaldo'nun annesi belli olan ilk bebeği dünyaya geldi

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 4. çocuğu dünyaya geldi. Bu, Portekizli futbolcunun annesi belli olan ilk bebeği

Ronaldo'nun annesi belli olan ilk bebeği dünyaya geldi

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 4. çocuğu dünyaya geldi. Bu, Portekizli futbolcunun annesi belli olan ilk bebeği

13 Kasım 2017 Pazartesi 09:24
Ronaldo'nun annesi belli olan ilk bebeği dünyaya geldi
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CRISTIANO  Ronaldo 4. kez baba oldu.  Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCEKİ ÇOCUKLARININ ANNELERİ BELLİ DEĞİL

Portekizli futbolcu, daha önceki çocuklarının annelerini basınla paylaşmamıştı. Alana Martina, annesinin herkesçe bilindiği ilk çocuk oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alana MartinaReal Madrid
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