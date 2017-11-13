Ronaldo'nun annesi belli olan ilk bebeği dünyaya geldi

CRISTIANO Ronaldo 4. kez baba oldu. Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCEKİ ÇOCUKLARININ ANNELERİ BELLİ DEĞİL
Portekizli futbolcu, daha önceki çocuklarının annelerini basınla paylaşmamıştı. Alana Martina, annesinin herkesçe bilindiği ilk çocuk oldu.
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