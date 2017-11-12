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Ronaldo ile tek gecelik ilişkisini anlatıp mesajları bir bir ifşa etti

Natacha Rodrigues, Ronaldo ile yaşadığı tek gecelik ilişkiyi anlattı. Hamile sevgilisini kendisiyle aldattığını söyleyen TV yıldızı, "Ronaldo, kalçalarını beğeniyorum diye mesaj attı" dedi

Ronaldo ile tek gecelik ilişkisini anlatıp mesajları bir bir ifşa etti

Natacha Rodrigues, Ronaldo ile yaşadığı tek gecelik ilişkiyi anlattı. Hamile sevgilisini kendisiyle aldattığını söyleyen TV yıldızı, "Ronaldo, kalçalarını beğeniyorum diye mesaj attı" dedi

12 Kasım 2017 Pazar 17:25
Ronaldo ile tek gecelik ilişkisini anlatıp mesajları bir bir ifşa etti
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21 yaşındaki Portekizli dünyaca ünlü TV yıldızı ve model Natacha Rodrigues,  Christiano Ronaldo ile yaşadığı bir gecelik ilişkinin detaylarını anlattı.

"KIZ ARKADAŞI OLDUĞUNU BİLDİĞİM HALDE ONUNLA YATTIM"

"Ronaldo, bana senin kalçalrını çok beğeniyorum ve gerçekte görmek istiyorum diye mesaj attı." diyen Natacha,  Ronaldo ile uzun bir süre mesajlaştıktan sonra kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile ilişkisini bildiği halde onunla yattığını söyledi.

RONALDO "KİMSEYE SÖYLEME" DEMİŞ

Ronaldo'nun şuan 8 aylık hamile olan sevgilisini kendisiyle aldattığını söyleyen televizyon yıldızı, bu ifşaları yapmaması için ünlü futbolcunun kendisini uyardığını da söyledi.

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Ronaldo
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