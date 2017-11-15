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Ronaldo ile geçirdiği özel geceyi tüm çıplaklığıyla anlattı

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Portekizli oyuncu Vanessa Palma, Ronaldo ile baş başa özel bir gece geçirdiklerini belirterek "Beni içeri alır almaz yatağa attı" dedi

Ronaldo ile geçirdiği özel geceyi tüm çıplaklığıyla anlattı

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Portekizli oyuncu Vanessa Palma, Ronaldo ile baş başa özel bir gece geçirdiklerini belirterek "Beni içeri alır almaz yatağa attı" dedi

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:12
Ronaldo ile geçirdiği özel geceyi tüm çıplaklığıyla anlattı
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REAL Madrid'in yıldız futbolcusu  Cristiano Ronaldo, saha içerisinde gösterdiği performans kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.

Birçok sosyetik güzel ve modelle adı anılan ünlü yıldızla ilgili son bomba ülkesi  Portekiz'de patladı. Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Vanessa Palma, bir dergiye verdiği röportajda  Ronaldo'nun milli maç için  Portekiz'e geldiği esnada başbaşa çok özel bir gece geçirdiklerini belirtti.

"OTELİN İSMİNİ VE ODA NUMARASINI ATTI"

Ronaldo'nun  Portekiz'e gelmeden aylar önce  Instagram'dan kendisine yazdığını ve bu şekilde konuşmaya başladıklarını belirten güzel oyuncu, "Bana milli maç için  Portekiz'e geleceğini ve maçtan sonra görüşebileceğimizi söyledim. Daha sonra geceyi geçirmek için gittiği otelin ismini ve oda numarasını attı. Gidip gitmemek konusunda tereddüt ettim. Ancak kendime karşı koyamadım" dedi.

"İÇERİ ALIR ALMAZ YATAĞA ATTI"

Ronaldo'nun kendisini otel odasının kapısında karşıladığını belirten Vanessa Palma, "Beni içeri alır almaz yatağa attı. Sabaha kadar çok eğlecenli dakikalar geçirdik. O geceden sonra bir daha bana yazmadı. Bir süre sonra beni engellediğini gördüm" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu, olayın hangi tarihlerde gerçekleştiğine ilişkin soruya ise cevap vermedi.

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