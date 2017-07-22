Ronaldo giydiği tişörtle hayatının hatasını yaptı

FUTBOL dünyasının en büyük iki yıldızı Ronaldo ve Messi her alanda rekabet ediyor. Gerek saha içinde gerekse saha dışında sürekli kıyaslanan Ronaldo ve Messi bu kez başka bir haberle gündeme geldi.
RONALDO, MESSİ TİŞÖRTÜ GİYDİ
Portekizli yıldız Ronaldo'nun giydiği tişörtteki detay gözlerden kaçmadı. Ronaldo'nun 'Legend' (Efsane) yazan tişörtünde bir futbolcunun gol sevinci karikatürize edilmişti. Bu futbolcu ise ezeli rakibi Messi'ydi. Ronaldo'nun bunu fark etmemesi ise sosyal medyada "trollendi" şeklinde yorumlandı.
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