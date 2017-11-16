Ronaldo'dan son 6 ayda 3 çocuk !

2008'DEN beri dünyanın en prestijli futbol ödüllerini ya kazanan ya da finalisti olan Cristiano Ronaldo, yeşil sahaladaki hızını özel hayatında da gösteriyor. 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, son 6 ayda 3 çocuk sahibi oldu.



Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı, haziran ayında, iddialara göre ABD’nin California Eyaleti’nde yaşayan Meksikalı bir taşıyıcı anneden Matteo ve Eva adlarını verdiği ikiz bebek sahibi oldu. Ronaldo’nun uzun süredir beraber olduğu İspanyol model Georgina Rodriguez (23) de pazar günü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ronaldo ve Georgina, kızlarına Alana Martinez adını koydu. Ronaldo 7 yıl önce de California Eyaleti’ndeki bir klinik aracılığıyla bir taşıyıcı anneden erkek çocuk sahibi olmuş ve ona Cristiano Jr. adını vermişti.



‘AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM’

Ronaldo, çocukları çok sevdiğini defalarca kanıtlamıştı. Filistinli ve Iraklı çocuklara yardım etmiş, ardından tsunaminin vurduğu Endonezyalılara ve daha nice felaketzedeye yardım eli uzatmıştı. Ancak yıllık kazancı 100 milyon dolara yakın olan son derece sağlıklı ve yakışıklı Cristiano Ronaldo’nun çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anneleri tercih etmesi hep tartışıldı.İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nin davranış psikologlarından Dr. Peter Collett, bir makalesinde “Ronaldo, sadece dünyanın en iyi futbolcusu değil hayatının her alanında başarısının mimarı olmak istiyor. Yoksul geçmişinin üzerine sünger çekip servetine servet katarak her şeyi, hatta bir aileyi bile satın alabileceğini kanıtlamak istiyor” ifadesini kullandı.

Ünlü futbolcu ise talk şov sunucusu Jonathan Ross’a verdiği bir röportajda, “İnsanlar bir kızla ya da bir başkasıyla olduğumu söylüyor. Ya da bir taşıyıcı anne olduğunu. Ben hiç kimseye bu konularda bir açıklama yapmadım ve ileride de asla yapmayacağım. Sadece çocuklarıma, o da gereken zamanda açıklama yapacağım” demişti.



YALNIZ BIR HAYAT

Ronaldo, Portekiz’e bağlı Madeira’da 1985’te 4 çocuklu yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Aşçılık yapan annesi Maria Dolares, bahçıvan eşi Jose alkolü iyiden iyiye artırdığından Ronaldo’ya hamile kaldığında kolonya içerek kendi kendine kürtaj yapmayı bile düşünmüştü.

Bir ağabeyi ve 2 ablasıyla Madeira’nın en büyük kenti Funchal’ın en yoksul mahallesi Santo Antoino’nun yokuşlu ve bol merdivenli sokaklarında top koşturan Ronaldo, 12 yaşında Lizbon’a gidip Sporting Kulubü’nün seçmelerine katılmış, 14 yaşında profesyonel olacağı anlaşılınca evini ve eğitimini tamamen terk edip futbola yoğunlaşmıştı.

18 yaşında Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson’un dikkatini çekip alkolik babasını da henüz 20 yaşındayken kaybeden “CR7” lakaplı Ronaldo, 12 yaşından itibaren yalnız bir hayat sürdü. iddialara göre de hakkında ortaya atılan ‘eşcinsel’ iddiaları nedeniyle erkek arkadaşlarının sayısı hâlâ çok az.

Rus topmodel İrina Shayk ile 5 yıllık bir birliktelik yaşayan ünlü futbolcu, hayatını anlatan bir belgeselde “Futbolda çok fazla arkadaşım yok. Güvendiğin insanlar fazla değil. Çoğunlukla yalnızım. Kendimi yalnız bir insan olarak görüyorum” demişti.



‘ÖRDÜĞÜ ZIRHTAN KURTULDU’

Dr. Collette, Ronaldo’nun, “çocuk sahibi olurken de yeşil sahalarda içi ve dışındaki rekabet ve tehditlere karşı geliştirdiği savunma mekanizmasını ortaya koyduğunu, olası ayrılıklarda çocuklarının velayetinin tartışma konusu olmaması için taşıyıcı anne seçeneğini tercih ettiğini” söylüyor. Bu açıdan Georgina Rodriguez ile birlikteliği ve ondan ‘doğal yollardan’ bir çocuk sahibi olması, Ronaldo’nun kendisine ördüğü ‘psikolojik zırhtan’ kurtulduğuna işaret ediyor.



‘BU DUYGUYU HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM’

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 2 gün önce dünyaya getirdiği kızlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 22 yaşındaki Rodriguez’in “Alana Martinez, 12.11.2017’de doğdu. Sağlığı için şükürler olsun. Bu duyguyu hiçbir şeye değişmem” notunu düştüğü fotoğraf, yaklaşık 700 bin beğeni aldı.

