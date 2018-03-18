'Ronaldo beni evine çağırdı' diyen Cansu, Instagram'da rezil oldu

ÜNLÜ model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde "Ronaldo beni evine çağırdı." diyerek futbolcunun mesajlarını ifşa etmişti. Cansu'nun bu sefer kendisi rezil oldu.

TAKİPÇİLERİ ANINDA YAKALADI

Photoshop ile kendisine kirpik yapan Cansu, dikkatli takipçilerine yakalandı. Cansu photshop'u abartınca rezil oldu.

İşte Cansu'nun o paylaşımı: